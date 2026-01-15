Il 2 luglio dello scorso anno ha segnato un cambiamento importante nella famiglia di Emiliano Milza e Franka Ludwig, il cui rapporto si distingue per un particolare equilibrio. Franka, che si spostava frequentemente tra Italia e Germania, ha affidato il suo ruolo di genitore al padre, creando così una dinamica familiare poco convenzionale ma basata su scelte condivise e pratiche.

FIRENZE Un quadro familiare quanto meno inconsueto quello che fino al 2 luglio dell’anno scorso caratterizzava l’unione fra Emiliano Milza e Franka Ludwig. La coppia, non sposata, aveva infatti deciso di avere un figlio. Ma dovendo far fronte a problemi riproduttivi, dovuti anche all’età dei due, 50 e 52 anni, i fidanzati decisero di utilizzare una percorso medico. Il bambino nacque il 19 gennaio dell’anno scorso all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Il bimbo venne affidato al padre, in quanto la madre si divideva fra l’Italia e la Germania, dove risiedono i suoi anziani genitori e dove era titolare di un salone di estetica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nascita del figlio e l’affidamento al padre. Franka faceva la spola con la Germania

Leggi anche: Al Policlinico è vietata la prescrizione dell'ormone della crescita, paziente costretto a fare la spola con Villa Sofia

Leggi anche: Matrimonio al Tg1, Paola Cervelli sposerà Andrea Montanari dopo la nascita del secondo figlio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Edwige Fenech: «Mamma è morta tra le mie braccia. Il momento più bello? La nascita di mio figlio, ma non dirò mai chi è suo padre» - Prima di trovare successo in Italia, Edwige Fenech (76 anni) si è trasferita in Francia con la sua famiglia dopo essere scappata dall'Algeria. corriereadriatico.it

Edwige Fenech: «Mamma è morta tra le mie braccia. Il momento più bello? La nascita di mio figlio, ma non dirò mai chi è suo padre» - Si tratta di Edwige Fenech, ospite a Verissimo in occasione dell'uscita al cinema del film Il Maestro. leggo.it

«Complimenti a Netflix per aver profumatamente pagato un personaggio che si vanta di aver prima imposto l'aborto alla sua compagna, poi aver monetizzato anche la nascita del figlio». Con queste parole, Francesco Costabile ha espresso tutto il suo sdegno facebook