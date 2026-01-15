La maschera di ferro | un Di Caprio imperdibile

LA  MASCHERA  DI  FERRO  La7 cinema   ore  21.15 Con Leonardo Di Caprio, Gabriel Byrne e  John  Malkovich. Regia di  Randall Wallace. Produzione USA 1998. Durata: 2 ore  e 12 minuti LA TRAMA  Il  romanzo di Dumas  riesumato   allo  scopo principale   di  farne  un   veicolo  per il nascente (nel '98)   divismo di Leonardo   Di  Caprio in doppio  ruolo.  Il re  di Francia (un odioso  tirannelllo) ha  un  sosia isolato e richiuso   da  sempre  per  non  creare problemi  dinastici. Tre antichi moschettieri (Athos, Porthos e  Aramis)  liberano  il  gemello e cercano  di metterlo  sul  trono. Ci  riusciranno  nonostante l'opposizione e poi  coll'aiuto  di   D'Artagnan  che ha   ottimi   motivi  d'affetto per  entrambi  i pretendenti PERCHE' VEDERLO   perchè  Randall   Wallace sa  raccontare  l'eroismo   cinematografico  come pochi  (i  copioni  di  "Braveheart"  e "We were  soldiers"). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

