La maschera di ferro | un Di Caprio imperdibile

LA MASCHERA DI FERRO La7 cinema ore 21.15 Con Leonardo Di Caprio, Gabriel Byrne e John Malkovich. Regia di Randall Wallace. Produzione USA 1998. Durata: 2 ore e 12 minuti LA TRAMA Il romanzo di Dumas riesumato allo scopo principale di farne un veicolo per il nascente (nel '98) divismo di Leonardo Di Caprio in doppio ruolo. Il re di Francia (un odioso tirannelllo) ha un sosia isolato e richiuso da sempre per non creare problemi dinastici. Tre antichi moschettieri (Athos, Porthos e Aramis) liberano il gemello e cercano di metterlo sul trono. Ci riusciranno nonostante l'opposizione e poi coll'aiuto di D'Artagnan che ha ottimi motivi d'affetto per entrambi i pretendenti PERCHE' VEDERLO perchè Randall Wallace sa raccontare l'eroismo cinematografico come pochi (i copioni di "Braveheart" e "We were soldiers"). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

