La malattia scoperta dopo il parto poi la corsa contro il tempo | l’addio a Natacha

15 gen 2026

Natacha Misisca, giovane mamma di quattro figli, è venuta a mancare ieri sera, prima del suo trentesimo quinto compleanno. La scoperta di una malattia dopo il parto ha portato a una corsa contro il tempo, che purtroppo non ha avuto esito positivo. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la famiglia e la comunità.

È morta ieri sera, alle 22, Natacha Misisca, giovane mamma di quattro figli. Domani sarebbe stato il suo compleanno e avrebbe compiuto 35 anni. Era nata in Argentina da genitori originari del Friuli e si era trasferita in regione all’età di dieci anni. Lascia il marito Pasquale, i figli E. (11. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

