La Lega prende atto | L’addio di Bergamini una scelta personale

La sezione Lega di Vigarano ha preso atto della decisione del sindaco di Vigarano Mainarda di lasciare il partito, considerandola una scelta personale. La riunione del 13 gennaio, guidata dal commissario Stefano Franchini, ha confermato l’assenza di intenti polemici e ha rispettato la volontà del primo cittadino di concludere il proprio percorso all’interno della Lega.

