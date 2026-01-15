La Lega prende atto | L’addio di Bergamini una scelta personale
La sezione Lega di Vigarano ha preso atto della decisione del sindaco di Vigarano Mainarda di lasciare il partito, considerandola una scelta personale. La riunione del 13 gennaio, guidata dal commissario Stefano Franchini, ha confermato l’assenza di intenti polemici e ha rispettato la volontà del primo cittadino di concludere il proprio percorso all’interno della Lega.
"La sezione Lega di Vigarano, riunitasi il 13 gennaio – così interviene Stefano Franchini (commissario della sezione Lega di Vigarano) – prende atto della decisione del sindaco di Vigarano Mainarda di uscire dalla Lega ponendo fine al proprio percorso all’interno del partito". Nel comunicato non viene fatto in nessun passaggio il nome del sindaco e parlamentare Davide Bergamini. Franchini precisa che "si tratta di una scelta esclusivamente personale assunta senza alcun confronto con la sezione locale. Tale decisione evidentemente non rappresenta né il nostro territorio, né la base militante, né la linea politica della Lega Salvini Premier. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Bergamini lascia la Lega: "Una decisione sofferta". Il Carroccio: "Un ingrato"
Leggi anche: Ada Covino, malata di Sla, sul suicidio assistito delle gemelle Kessler: «Che sia una scelta dettata dall’amore, dalla dignità o dalla paura, resta comunque una scelta personale»
Natale a Cerveteri, le Lega prende le distanze dalle accuse delle opposizioni facebook
Prima Konè, poi Soulè, la @OfficialASRoma si prende di forza i 3 punti #RomaSassuolo x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.