La Lega del Filo d' Oro cerca nuovi volontari | al via il corso gratuito ad Osimo

La Lega del Filo d’Oro organizza un corso gratuito ad Osimo, rivolto a chi desidera diventare volontario. Dal 4 febbraio, sarà possibile partecipare a un percorso formativo di base, finalizzato a preparare nuovi volontari per supportare persone sorde e non vedenti. Un’occasione per contribuire concretamente e approfondire competenze utili nel settore. Le iscrizioni sono aperte, e il corso rappresenta un primo passo per chi desidera fare la differenza.

OSIMO – Un ponte tra chi non vede e non sente e il resto del mondo. Torna ad Osimo l'atteso appuntamento con la formazione firmata Lega del Filo d'Oro: dal prossimo 4 febbraio prenderà il via il nuovo corso base per aspiranti volontari, un'opportunità per donare il proprio tempo e acquisire competenze specifiche nella gestione della pluridisabilità psicosensoriale. C'è tempo fino al 2 febbraio 2026 per iscriversi a quella che la Fondazione definisce come una vera e propria esperienza di crescita reciproca. Il percorso, completamente gratuito, mira a fornire gli strumenti necessari per migliorare la qualità della vita degli utenti, supportandoli nella comunicazione, nell'orientamento e nella mobilità.

