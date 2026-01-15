La grazia recensione | Paolo Sorrentino un fantastico Toni Servillo e il piacere del dubbio

La grazia, diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Toni Servillo, è un film presentato a Venezia 82. La pellicola esplora con attenzione e maturità i temi dell’animo umano e del potere, mescolando elementi sacri e profani. La recensione analizza le scelte narrative e le interpretazioni, offrendo una riflessione sul valore artistico e sul messaggio sotteso all’opera.

Con La grazia lo spettatore ha la possibilità di entrare all'interno del Quirinale, aspetto che non è una novità nelle opere di Paolo Sorrentino, che già in passato aveva visitato i luoghi del potere, siano essi mondani come ne La grande bellezza e, in un certo senso, in Parthenope oppure istituzionali, da Il divo a Loro, da The Young Pope a The New Pope.

La Grazia, recensione del film: Eutanasia, un Papa nero e il peso della coscienza. Paolo Sorrentino ci insegna a dubitare - Guardando La Grazia abbiamo avuto subito la sensazione di trovarci davanti a un film che non "ha fretta". superguidatv.it

La grazia di Paolo Sorrentino. Un film tra umanità e potere - Arriva al cinema il nuovo film del regista Premio Oscar. artribune.com

LA GRAZIA || Il nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo [RECENSIONE no spoiler]

