La Grazia | la soundtrack ad hoc scelta da Paolo Sorrentino

A distanza di un anno da Parthenope, Paolo Sorrentino non perde il ritmo e torna in sala con La Grazia, un nuovo eclettico (ma anche misterioso) film che ritrova uno splendido Toni Servillo protagonista. Sin dal suo esordio, il regista napoletano ha mostrato un’interesse sensibile verso la musica, e al pari passo con la sua passione per il cinema. Partendo da “ Le conseguenze dell’Amore ” con Rossetto e Cioccolato di Ornella Vanoni alla forse più iconica scena de “ La Grande Bellezza ” con “ A Far L’amore ” di Raffaella Carrà e Bob Sinclair in sottofondo, per poi arrivare alla scena del ballo di Parthenope con la malinconica “ Era già tutto previsto ” di Riccardo Cocciante. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

