«La Grazia» è un film che colpisce in pochi istanti, grazie a una narrazione equilibrata e coinvolgente. Con questa opera, Paolo Sorrentino dimostra di aver trovato il suo ritmo, arricchito dalla presenza di Guè, che funge da guida simbolica al protagonista, il presidente Mariano De Santis. Un film che invita a una riflessione silenziosa e profonda, dimostrando come il cinema possa essere un’esperienza sobria e significativa.

Non vedo l'ora di vederlo per la terza volta. Con La Grazia Paolo Sorrentino ha trovato il suo flow, e non è solo per la presenza sonora e fisica di Guè, una sorta di bussola sciamanica del protagonista, il presidente Mariano De Santis, con la sua Le bimbe piangono. Il nuovo film ha un equilibrio magico: non puoi definirlo la summa di una carriera, perché non lo è; piuttosto, mixa le sue anime del regista - una più seria e critica, dal ritmo sospeso, e l'altra più barocca, maggiormente caratterizzata da stilemi personali, più vivace - a favore di un equilibrio infinitamente dinamico, da yin e yang o secondo il principio dei vasi comunicanti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La Grazia è un film perfetto che ti conquista in 50 secondi

LA GRAZIA, il nuovo film del regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. Con il vincitore della Coppa Volpi a #Venezia82 per la miglior interpretazione maschile Toni Servillo e Anna Ferzetti. Da domani, 15 gennaio al CiakCity! facebook

Mi mancava vedere un film italiano in Cile. La Grazia, bellissimo. #lascondes #lagrazia x.com