La Grazia | a quale presidente si è ispirato Sorrentino per il suo protagonista? Non ce n’è solo uno

In *La Grazia*, Paolo Sorrentino si ispira a più figure di presidenti della Repubblica, riflettendo sui dilemmi morali e sulle sfide del potere. Il film, che narra gli ultimi sei mesi di mandato di un presidente, si ispira a diverse personalità reali, senza focalizzarsi su un solo modello. Questa scelta contribuisce a creare un ritratto universale e complesso di un leader di fronte a decisioni delicate, in un contesto di grande introspezione politica e umana.

Paolo Sorrentino torna al cinema con La grazia, un film che racconta gli ultimi sei mesi di mandato di un presidente della Repubblica alle prese con dilemmi morali profondi. Il protagonista, Mariano De Santis, interpretato per la settima volta da Toni Servillo, è un presidente vedovo, cattolico, giurista, tormentato da decisioni che mettono in bilico verità e responsabilità. In un’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo, il regista Premio Oscar ha chiarito le origini del suo personaggio: “Non è ispirato a Mattarella. Certo, prende spunto da fatti reali: abbiamo avuto non uno ma due presidenti vedovi, con una figlia che svolgeva mansioni importanti nella vita del padre”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

