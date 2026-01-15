La gonna midi in vinile di Alessia Marcuzzi è il capo life-changing che ti risolve i look da sera in ogni stagione

La gonna midi in vinile di Alessia Marcuzzi rappresenta un elemento versatile per completare look da sera in ogni stagione. Sobria ed elegante, questa scelta dimostra come il vinile possa adattarsi a diverse occasioni senza eccessi. Chi la indossa apprezza la sua praticità e stile senza tempo, sfatando il pregiudizio secondo cui il vinile sia troppo appariscente. Un capo che unisce funzionalità e raffinatezza, ideale per rinnovare il proprio guardaroba con discrezione.

C'è chi pensa che il vinile sia "troppo" e chi mente. O meglio, c'è chi non ha ancora visto l'ultimo look di Alessia Marcuzzi. La conduttrice e imprenditrice ha appena sdoganato definitivamente il tabù del "lucido", trasformando una gonna midi in vinile nel passe-partout definitivo per le serate in cui vuoi essere sexy ma sofisticata. Il modello originale indossato da Alessia è firmato The Frankie Shop: taglio a matita, vita alta, lunghezza rigorosamente sotto il ginocchio e quella finitura glossy che cattura la luce (e gli sguardi). È il classico capo che da solo "fa il look".

