Mehri, giovane iraniana residente a Milano, racconta i momenti di angoscia vissuti mentre la sua famiglia rimane in Iran. La sua speranza è che il regime ceda, restando fedele alla volontà di libertà del suo popolo. In occasione del suo compleanno, riflette sulla distanza e sul desiderio di un futuro migliore, mantenendo viva la speranza di un cambiamento.

Milano -« Questo regime non c’entra niente con il nostro popolo ». Mehri (nome di fantasia) compie gli anni. Sono trentatré. Gli ultimi vissuti in Italia, a Milano. Lontano da Teheran, dove è nata. Cinque sono i giorni, lunghissimi, passati dall’ultima volta che è riuscita a mettersi in contatto con la famiglia. Il padre, la madre e le sorelle maggiori sono ora tutti nella capitale iraniana. La loro casa affaccia su una strada tra le più infuocate dalle proteste contro il regime degli ayatollah. Ma è il suo compleanno. La telefonata tanto attesa. «Non lo dimenticheranno, in qualche modo chiameranno», si dice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La giovane iraniana che vive a Milano: “Giorni di angoscia, la famiglia è lì. Non vedo l’ora che il regime cada”

Iran all’Onu: Usa e Israele responsabili per morti di civili. Possibili fino a 20.000 vittime.

