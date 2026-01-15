La giovane iraniana che vive a Milano | Giorni di angoscia la famiglia è lì Non vedo l’ora che il regime cada
Mehri, giovane iraniana residente a Milano, racconta i momenti di angoscia vissuti mentre la sua famiglia rimane in Iran. La sua speranza è che il regime ceda, restando fedele alla volontà di libertà del suo popolo. In occasione del suo compleanno, riflette sulla distanza e sul desiderio di un futuro migliore, mantenendo viva la speranza di un cambiamento.
Milano -« Questo regime non c’entra niente con il nostro popolo ». Mehri (nome di fantasia) compie gli anni. Sono trentatré. Gli ultimi vissuti in Italia, a Milano. Lontano da Teheran, dove è nata. Cinque sono i giorni, lunghissimi, passati dall’ultima volta che è riuscita a mettersi in contatto con la famiglia. Il padre, la madre e le sorelle maggiori sono ora tutti nella capitale iraniana. La loro casa affaccia su una strada tra le più infuocate dalle proteste contro il regime degli ayatollah. Ma è il suo compleanno. La telefonata tanto attesa. «Non lo dimenticheranno, in qualche modo chiameranno», si dice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
