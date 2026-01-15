Il 3 febbraio, Como ospiterà la tappa della fiamma olimpica nel percorso verso le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Questa tappa rappresenta un momento significativo nel viaggio verso l’evento, coinvolgendo la città in un’occasione simbolica e di condivisione. La presenza della fiamma a Como segna l’avvicinarsi di un momento storico, culminando con l’accensione del braciere olimpico a Milano.

Como entra nel rettilineo finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Martedì 3 febbraio la fiamma olimpica farà tappa in città, diventando una delle ultime grandi protagoniste del viaggio prima dell’arrivo a Milano e dell’accensione del braciere olimpico.Una posizione tutt’altro che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: La fiamma olimpica passa da Pisa: il percorso e i provvedimenti alla viabilità

Leggi anche: Milano-Cortina 2026, la Fiamma Olimpica fa tappa a Tarquinia: il percorso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fiamma Olimpica in Lombardia: dove passa e quando arriva a Milano? Date e città di tappa; La fiamma olimpica sta per arrivare in Lombardia: percorso, orari e dove vederla; Fiamma Olimpica a Como con Fabregas, Lehmann, Moraschini e Zanetti; Passa la Fiamma Olimpica, come cambia la viabilità.

La fiamma olimpica passa da Como: tappa chiave verso le Olimpiadi, il percorso - Como tra le ultime città prima di Milano: il 3 febbraio la torcia attraverserà la città nel conto alla rovescia verso l’apertura dei Giochi Invernali ... quicomo.it