La fiamma olimpica passa da Como | tappa chiave verso le Olimpiadi il percorso
Il 3 febbraio, Como ospiterà la tappa della fiamma olimpica nel percorso verso le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Questa tappa rappresenta un momento significativo nel viaggio verso l’evento, coinvolgendo la città in un’occasione simbolica e di condivisione. La presenza della fiamma a Como segna l’avvicinarsi di un momento storico, culminando con l’accensione del braciere olimpico a Milano.
Como entra nel rettilineo finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Martedì 3 febbraio la fiamma olimpica farà tappa in città, diventando una delle ultime grandi protagoniste del viaggio prima dell’arrivo a Milano e dell’accensione del braciere olimpico.Una posizione tutt’altro che. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: La fiamma olimpica passa da Pisa: il percorso e i provvedimenti alla viabilità
Leggi anche: Milano-Cortina 2026, la Fiamma Olimpica fa tappa a Tarquinia: il percorso
Fiamma Olimpica in Lombardia: dove passa e quando arriva a Milano? Date e città di tappa; La fiamma olimpica sta per arrivare in Lombardia: percorso, orari e dove vederla; Fiamma Olimpica a Como con Fabregas, Lehmann, Moraschini e Zanetti; Passa la Fiamma Olimpica, come cambia la viabilità.
La fiamma olimpica passa da Como: tappa chiave verso le Olimpiadi, il percorso - Como tra le ultime città prima di Milano: il 3 febbraio la torcia attraverserà la città nel conto alla rovescia verso l’apertura dei Giochi Invernali ... quicomo.it
La fiamma Olimpica riparte oggi da Magenta: ecco dove e come vederla! - Dopo il passaggio in giornata per Magenta, Abbiategrasso, Vigevano e Mortara, la torcia tornerà nell’Altomilanese il prossimo 4 febbraio attraversando Gallarate, Busto Arsizio, Castellanza, Legnano ... sportlegnano.it
Fiamma Olimpica a Pavia: percorso, strade chiuse e orari dei passaggi nelle città, da Magenta a Vigevano e Abbiategrasso - Dopo l' ingresso in Lombardia a Varese, la Fiamma Olimpica prosegue il suo viaggio verso Milano toccando le prime delle tante località lombarde che, fino al giorno dell'apertura dei ... mentelocale.it
Passaggio della fiamma olimpica a Fermo #perte #olimpiadi #milanocortina2026 #neiperte
Riviviamo insieme le emozioni del passaggio della Fiamma olimpica a Varese in un grandissimo abbraccio collettivo: https://www.varesenews.it/2026/01/varese-si-accende-di-entusiasmo-al-passaggio-della-fiamma-olimpica/2458660/ facebook
Le parole di Allegri dopo aver portato la Fiamma Olimpica: "Un grande onore e un’emozione intensa" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.