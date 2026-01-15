La fiamma olimpica arriva in Friuli ecco chi saranno i tedofori

La fiamma olimpica sta attraversando l’Italia, toccando anche il Friuli Venezia Giulia. Udine sarà una delle tappe di questa staffetta, che coinvolge 110 province italiane fino alla consegna a Milano-Cortina. I tedofori scelti rappresentano valori di unità e tradizione, portando avanti il simbolo dei Giochi Olimpici. Un evento che unisce diverse comunità nel rispetto dello spirito sportivo e della cultura del territorio.

Anche Udine farà parte delle 110 province italiane che stanno accompagnando la fiamma olimpica fino a Milano-Cortina. Nel capoluogo friulano la torcia olimpica percorrerà circa otto chilometri tutto intorno e nel cuore del centro storico udinese, terminando il suo percorso sotto la torre dell’orologio in piazza Libertà, dove si accenderà il braciere olimpico. A portare la torcia saranno ben 37 tedofori, tra i quali molti volti noti dello spettacolo e, soprattutto, dello sport friulano del presente e del passato, chiamati a raccolta da enti e istituzioni sportive del Friuli Venezia Giulia. Vestiranno il bianco della divisa ufficiale di Milano-Cortina la bandiera del basket udinese e regionale Michele Antonutti, la conduttrice Lodovica Comello, l’ex calciatore Luigi De Agostini, nazionale azzurro olimpionico a Seoul 1988 e la campionessa mondiale di pallavolo Rachele Sangiuliano. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

