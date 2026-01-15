La fiamma olimpica ad Arcore | Un appuntamento con la storia

A Arcore si prepara il passaggio della fiamma olimpica, un evento significativo che richiede un impegno logistico considerevole per garantire la sicurezza lungo i 3,5 chilometri del percorso cittadino. Un momento importante per la comunità locale, simbolo di unità e tradizione sportiva, che Arcore ha scelto di accogliere con attenzione e rispetto, sottolineando il valore di questa storica occasione.

Uno sforzo logistico non indifferente, "garantire sicurezza nei 3 chilometri e mezzo di percorso in città", ma soprattutto "un’occasione storica" che Arcore ha deciso di cogliere al volo: il passaggio della fiamma olimpica. "Succede una volta nella vita", dice Luca Travascio, assessore alla Viabilità, all’opera da giorni perché tutto fili liscio. La data fatidica è il 3 febbraio, "sembra facile, ma innanzitutto dobbiamo chiedere pazienza: per un’ora quel giorno non si potrà circolare in nessuna delle strade interessate dal percorso, ordine del Comitato". Nel racconto c’è tutto l’orgoglio e la responsabilità di ospitare il passaggio dei tedofori, qui come in tutti i Comuni alle prese con l’evento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La fiamma olimpica ad Arcore: "Un appuntamento con la storia" Leggi anche: Disabili e inclusione, la storia della coop Meridiana ad Arcore Leggi anche: La Fiamma Olimpica si prepara ad attraversare l'Italia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La fiamma olimpica ad Arcore: Un appuntamento con la storia; Milano Cortina 2026: i grandi nomi della tappa di Monza. Da Tortu a Nespoli, ecco i tedofori. La fiamma olimpica ad Arcore: "Un appuntamento con la storia" - La data fatidica è il 3 febbraio, l’orgoglio della comunità pronta ad accogliere il passaggio dei tedofori. ilgiorno.it

La Fiamma Olimpica entra in Lombardia: ecco il percorso che la porterà tra Brianza e Monza - A Monza, il percorso cittadino sarà lungo circa 3,8 chilometri e toccherà alcuni dei luoghi più simbolici: da via Boito a viale Brianza, con ingresso nell’Avancorte della Villa Reale, quindi piazza ... monza-news.it

Olimpiadi, Massimiliano Allegri ha portato la fiamma olimpica nella 38esima tappa - L'allenatore del Milan si è presentato in anticipo all'appuntamento è ha portato la torcia nell'ultimo tratto a Borgomanero ... milanotoday.it

Grande emozione a #Varese dove sta per arrivare la Fiamma olimpica. Tra i tedofori, Sara Comunetti della squadra di curling di HC Varese Leggi l’articolo: https://www.prealpina.it/pages/varese-ecco-la-fiamma-olimpica-401770.html facebook

Le parole di Allegri dopo aver portato la Fiamma Olimpica: "Un grande onore e un’emozione intensa" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.