Il 15 gennaio, Pavia ospiterà uno dei tedofori della fiaccola olimpica, Lollo Bernardi, noto come “Mister secolo”. La marcia della torcia attraverserà diverse località del pavese, tra cui Magenta, Abbiategrasso, Vigevano e Mortara. Un’occasione per condividere lo spirito dei Giochi e celebrare l’importanza di questi momenti di unione e tradizione.

Pavia – “Mister secolo“ sarà uno dei tedofori a Pavia nella giornata del 15 gennaio. Prosegue la marcia della torcia olimpica che oggi sarà di scena nel pavese: da Magenta, Abbiategrasso, Vigevano e Mortara. Raggiungerà poi Pavia, con la sua Certosa passando per Torre d’Isola e San Martino Siccomario e Voghera. Uno dei tedofori di Pavia sarà nientemeno che Lorenzo “Lollo” Bernardi, uno dei pallavolisti più forti di tutti i tempi che ha fatto parte della “generazione di fenomeni” allenati da Julio Velasco e che è stato nominato “Mister secolo“, il più forte pallavolista del XX secolo insieme allo statunitense Karch Kiraly. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La fiaccola olimpica a Mister secolo, Lollo Bernardi in corsa: amo lo spirito dei Giochi

