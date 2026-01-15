La fiaccola olimpica a Mister secolo Lollo Bernardi in corsa | amo lo spirito dei Giochi
Il 15 gennaio, Pavia ospiterà uno dei tedofori della fiaccola olimpica, Lollo Bernardi, noto come “Mister secolo”. La marcia della torcia attraverserà diverse località del pavese, tra cui Magenta, Abbiategrasso, Vigevano e Mortara. Un’occasione per condividere lo spirito dei Giochi e celebrare l’importanza di questi momenti di unione e tradizione.
Pavia – “Mister secolo“ sarà uno dei tedofori a Pavia nella giornata del 15 gennaio. Prosegue la marcia della torcia olimpica che oggi sarà di scena nel pavese: da Magenta, Abbiategrasso, Vigevano e Mortara. Raggiungerà poi Pavia, con la sua Certosa passando per Torre d’Isola e San Martino Siccomario e Voghera. Uno dei tedofori di Pavia sarà nientemeno che Lorenzo “Lollo” Bernardi, uno dei pallavolisti più forti di tutti i tempi che ha fatto parte della “generazione di fenomeni” allenati da Julio Velasco e che è stato nominato “Mister secolo“, il più forte pallavolista del XX secolo insieme allo statunitense Karch Kiraly. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
