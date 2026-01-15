La ferita alla nuca l’osso perduto la lettera salvata | cos' è successo ai fidanzati di Policoro

Nel centro di Policoro, un episodio ha coinvolto una coppia di fidanzati, segnando profondamente le loro vite. Una ferita alla nuca, la perdita di un osso e una lettera salvata sono elementi che raccontano una vicenda da comprendere appieno. Marirosa Andreotta ha scritto una frase significativa a Luca Orioli, rivelando il peso di un evento che ha lasciato un’impronta indelebile. Ecco cosa è successo ai giovani coinvolti.

" Una piccola parte di me che voglio cancellare ". È una frase che Marirosa Andreotta ha scritto in una lettera per Luca Orioli. I due ventenni vennero trovati morti nel 1988 in una casa di proprietà della famiglia di lei. " Omicidio " ha tuonato nel tempo parte della magistratura, cui ha fatto eco la signora Olimpia Fuina Orioli, mamma di Luca, che ancora oggi si batte per la verità. " Incidente domestico " hanno ribattuto le indagini, che si chiede vengano riaperte. "Si ritenne subito di derubricare il tutto come un incidente domestico", specifica a IlGiornale, raccontando gli esordi della vicenda, l'avvocato Antonio Fiumefreddo, che segue la signora Orioli.

