La Fed è ottimista prevista una crescita in Usa nei prossimi mesi
La Federal Reserve esprime ottimismo sulla ripresa dell’economia statunitense, prevedendo una crescita moderata nei prossimi mesi. Secondo l’ultimo rapporto, si attendono segnali di stabilità e progressi graduali, senza tuttavia indicare un ritmo di espansione elevato. Queste previsioni riflettono un quadro di attesa prudente, con un’evoluzione sostenuta ma controllata dell’attività economica negli Stati Uniti.
La Fed è ottimista sull’economia degli Usa. L’ultimo rapporto della Federal reserve prevede una crescita, sia pure “modesta”, nei prossimi mesi. L’analisi è contenuta nel ‘Beige book’ che – pubblicato otto volte all’anno, due settimane prima della riunione del Comitato federale del mercato aperto, il Federal open market committee (Fomc), l’organo della Fed responsabile delle decisioni di politica monetaria – al suo interno condensa tutti i dati forniti dai suoi 12 distretti fornendo una descrizione dettagliata dell’economia statunitense (per area geografica e settore per settore su energia, banche, trasporti, consumi, produzione, vendite). 🔗 Leggi su Lapresse.it
