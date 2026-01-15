La famiglia di Gisele Bündchen preoccupata per le sue nozze | Lui è uno squattrinato l'ha sposata per soldi
Le recenti dichiarazioni sulla famiglia di Gisele Bündchen sollevano dubbi riguardo al suo matrimonio con Joaquim Valente. Secondo alcune fonti, i familiari avrebbero espresso preoccupazioni, definendo il marito della modella come uno
La famiglia di Gisele Bündchen non sarebbe affatto contenta del matrimonio con Joaquim Valente. Secondo loro si tratta di uno squattrinato, consapevole del fatto che la modella ha un patrimonio ultra milionario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Gisele Bündchen si è sposata, nozze in gran segreto per la top model con Joaquim Valente
Leggi anche: Gisele Bündchen si è ri-sposata in gran segreto con l’istruttore di jiu-jitsu: ecco tutti i dettagli delle nozze
La famiglia di Gisele Bündchen preoccupata per le sue nozze: “Lui è uno squattrinato, l’ha sposata per soldi” - Poco prima delle festività natalizie era trapelata la notizia che Gisele Bündchen avesse sposato il suo compagno Joaquim Valente, dal quale ha avuto anche un figlio. fanpage.it
Gisele Bündchen, la famiglia di lei preoccupata per le nozze con Valente: «E' uno squattrinato, matrimonio per fini economici» - Lei sui social posta foto della grande felicità della vita matrimoniale con il marito e il figlio (di un anno). msn.com
Gisele Bündchen celebra la famiglia con amore e discrezione La celebre topmodel Gisele Bündchen, 45 anni, ha recentemente dato il benvenuto al suo primo figlio con Joaquim Valente, con cui si sarebbe sposata in segreto. Mamma anche di Benjamin, 16 facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.