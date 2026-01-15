La famiglia di Gisele Bündchen preoccupata per le sue nozze | Lui è uno squattrinato l'ha sposata per soldi

Le recenti dichiarazioni sulla famiglia di Gisele Bündchen sollevano dubbi riguardo al suo matrimonio con Joaquim Valente. Secondo alcune fonti, i familiari avrebbero espresso preoccupazioni, definendo il marito della modella come uno

La famiglia di Gisele Bündchen non sarebbe affatto contenta del matrimonio con Joaquim Valente. Secondo loro si tratta di uno squattrinato, consapevole del fatto che la modella ha un patrimonio ultra milionario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

