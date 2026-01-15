Federica Pellegrini, ancora in gravidanza, ha condiviso il suo allenamento con i pesi, suscitando reazioni contrastanti sui social. Da un lato, molti la ammirano per la determinazione, dall’altro, alcuni la criticano per aver scelto di allenarsi in questa fase. La nuotatrice, nota per la sua carriera sportiva, prosegue la sua maternità con lo stesso spirito di sempre, mantenendo un equilibrio tra salute e impegno personale.

F ederica Pellegrini è incinta e continua a vivere la sua seconda maternità con la grinta che l’ha resa celebre in vasca. Giunta al settimo mese di gravidanza, la campionessa ha condiviso su Instagram un video che la ritrae impegnata in palestra in un intenso allenamento di forza tra pesi e macchinari. Indossando un completino sportivo che mette in risalto il pancione, la “Divina” ha voluto mostrare come il movimento a 37 anni resti un pilastro della sua quotidianità, anche in questa fase così delicata e speciale della sua vita. Ma non sono mancate le critiche. Federica Pellegrini e Matteo Giunta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La "Divina" ha condiviso il suo allenamento con i pesi col pancione, ma sotto il post è scoppiata subito la polemica: tra chi la ammira e chi la rimprovera di "esagerare"

