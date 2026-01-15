La diaspora a sinistra | Ayatollah e scià sono fascisti noi lottiamo per la libertà

La diaspora iraniana di sinistra si distingue per la forte opposizione al regime, definito da molti “fascista” sia dagli ayatollah che dallo scià. Ahmad, lontano dall’Iran, non riesce a contattare i familiari nel nord del paese, evidenziando le tensioni e le difficoltà di chi vive all’estero durante le proteste. Questa realtà riflette le divisioni e le speranze di una comunità impegnata nella lotta per la libertà.

Ahmad non riesce a contattare la madre e la sorella che si trovano nel nord dell’Iran dall’inizio delle proteste: «Il telefono squilla ma non risponde nessuno, con le piattaforme on-line . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

