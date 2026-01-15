La decisione deliberata Il mercato del lunedì da febbraio all’Acquedotto

Da febbraio, il mercato settimanale del lunedì si sposta dall’attuale piazza Travaglio all’area dell’Acquedotto monumentale, comprendente piazza XXIV Maggio, corso Vittorio Veneto e zone limitrofe. Questa decisione, assunta in modo deliberato, mira a sperimentare una nuova ubicazione per favorire una migliore fruibilità e gestione dell’evento. La modifica rappresenta un passo importante nel processo di rinnovamento e miglioramento delle attività commerciali locali.

Entra nel vivo il progetto dello spostamento sperimentale del mercato settimanale del lunedì da piazza Travaglio all'area dell'Acquedotto monumentale (piazza XXIV Maggio, corso Vittorio Veneto e aree limitrofe). La decisione – deliberata in Giunta, su proposta dell'assessore Angela Travagli, con delega a Fiere e Mercati – nasce dall'esigenza di garantire continuità e funzionalità al mercato durante i cantieri per gli interventi di rigenerazione urbana Atuss che interesseranno nei prossimi tempi piazza Travaglio, via Bologna (area ex-Amga) e via dei Baluardi. La durata della sperimentazione del mercato del lunedì in zona Acquedotto sarà di un anno, dal 9 febbraio di quest'anno al 9 febbraio 2027.

