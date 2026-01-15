La Croce Verde si potenzia Un nuovo mezzo acquistato grazie a Banca Alta Toscana

La Croce Verde di Lamporecchio si rafforza con l’acquisto di un nuovo mezzo, reso possibile grazie al sostegno di Banca Alta Toscana Credito Cooperativo. Alla presenza del presidente Giovanni Setzu e dei volontari, l’associazione ha incontrato i rappresentanti della banca per formalizzare la collaborazione, consegnando una targa come simbolo di questa partnership che continua a sostenere le attività di servizio sul territorio.

La Croce Verde di Lamporecchio, rappresentata dal presidente Giovanni Setzu e da diversi volontari dell'associazione si è incontrata con i vertici dirigenziali della Banca Alta Toscana Credito Cooperativo, per consegnare una targa, come testimonianza del rapporto di collaborazione che prosegue tra le due realtà. Grazie ad un sostegno economico della Banca, l'associazione Croce Verde ha potuto acquistare un mezzo allestito per la protezione civile e dotato di strumentazione per prestare i primi interventi. Un mezzo importante e necessario che va arricchire il patrimonio di questa associazione, che tra qualche mese festeggerà i sessanta anni dalla fondazione.

