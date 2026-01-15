La commissione antimafia conferma | il bersaglio degli spioni era la Lega

La commissione antimafia ha confermato che il principale obiettivo degli spioni era la Lega. La relazione parlamentare conferma quanto già evidenziato dalla testata «La Verità»: le attività illecite di Striano si inserivano in un disegno strutturato e mirato, evidenziando la complessità delle operazioni di sorveglianza e intimidazione nei confronti del partito.

La relazione dei parlamentari attesta quanto documentato dalla «Verità»: dietro le attività illecite di Striano c'era un disegno preciso. Di 57 pezzi del «Domani» contenenti informazioni riservate, 27 erano anti Carroccio. Le conclusioni della commissione parlamentare antimafia smontano ogni lettura rassicurante del caso Striano: non fu l'azione isolata di un singolo funzionario, ma il prodotto di un sistema segnato da controlli deboli, omissioni tollerate e responsabilità diluite che avrebbe consentito un uso privatistico delle banche dati dello Stato. È questo il contesto che la relazione delinea prima ancora di entrare nei singoli episodi.

