La Città delle persone aderisce alla manifestazione ' Pisa for Iran'

La Città delle Persone ha confermato la propria adesione alla manifestazione 'Pisa for Iran'. Il consigliere comunale Gianluca Gionfriddo ha espresso, in Consiglio comunale, il sostegno del gruppo alle proteste del popolo iraniano contro il regime degli ayatollah, sottolineando l’importanza di partecipare a questa iniziativa per promuovere solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Il consigliere comunale Gianluca Gionfriddo, del gruppo La città delle Persone, è intervenuto oggi in Consiglio comunale per esprimere sostegno alle proteste del popolo iraniano contro il regime degli ayatollah e annunciare l'adesione ufficiale del gruppo alla manifestazione 'Pisa for Iran', in programma sabato 17 gennaio alle ore 16 in Piazza Vittorio Emanuele II. "La pace non si costruisce con la repressione o con le armi, ma garantendo il rispetto dei diritti e della dignità delle persone. È da qui che parte la nostra solidarietà a chi manifesta in Iran", ha dichiarato Gionfriddo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Iran: Pld aderisce a manifestazione di sabato, 'non possiamo mancare' Leggi anche: Iran: 200 persone alla manifestazione contro il regime Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Città delle persone aderisce alla manifestazione 'Pisa for Iran' - Il consigliere comunale Gianluca Gionfriddo ha espresso in Assemblea il sostegno alle proteste del popolo iraniano contro il regime degli ayatollah ... pisatoday.it

