La Città delle persone aderisce alla manifestazione ' Pisa for Iran'

La Città delle Persone partecipa alla manifestazione 'Pisa for Iran'. Il consigliere comunale Gianluca Gionfriddo ha espresso in Consiglio il sostegno alle proteste del popolo iraniano contro il regime degli ayatollah, annunciando l’adesione ufficiale del gruppo alla mobilitazione. Questa iniziativa vuole esprimere vicinanza e solidarietà nei confronti di chi si oppone alle repressioni in Iran, promuovendo un messaggio di rispetto e libertà.

Il consigliere comunale Gianluca Gionfriddo, del gruppo La città delle Persone, è intervenuto oggi in Consiglio comunale per esprimere sostegno alle proteste del popolo iraniano contro il regime degli ayatollah e annunciare l'adesione ufficiale del gruppo alla manifestazione 'Pisa for Iran', in programma sabato 17 gennaio alle ore 16 in Piazza Vittorio Emanuele II. "La pace non si costruisce con la repressione o con le armi, ma garantendo il rispetto dei diritti e della dignità delle persone. È da qui che parte la nostra solidarietà a chi manifesta in Iran", ha dichiarato Gionfriddo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

