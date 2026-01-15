La chiusura di Internet ha diviso i talebani | cosa succede al regime in Afghanistan
Dalla presa del potere nel 2021, i talebani affrontano sfide interne e internazionali per mantenere il controllo in Afghanistan. La recente chiusura di Internet rappresenta un episodio che ha creato divisioni all’interno del regime, evidenziando le difficoltà di governare un Paese in rapida evoluzione. Analizzare questa situazione aiuta a comprendere meglio le dinamiche politiche e sociali che caratterizzano il regime talebano oggi.
In Afghanistan sono al potere dall'agosto del 2021, cioè dal momento in cui l'esercito statunitense si è ritirato - in maniera piuttosto caotica - dal Paese. Ora però i talebani cominciano a temere un pericolo che potrebbe mettere in discussione il loro regime. Non si tratta però di Donald Trump. 🔗 Leggi su Today.it
