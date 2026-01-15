La chiusura di Internet ha diviso i talebani | cosa succede al regime in Afghanistan

Dalla presa del potere nel 2021, i talebani affrontano sfide interne e internazionali per mantenere il controllo in Afghanistan. La recente chiusura di Internet rappresenta un episodio che ha creato divisioni all’interno del regime, evidenziando le difficoltà di governare un Paese in rapida evoluzione. Analizzare questa situazione aiuta a comprendere meglio le dinamiche politiche e sociali che caratterizzano il regime talebano oggi.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.