La Casa Bianca taglia le Ong in Africa e vara un Piano Mattei sanitario

La Casa Bianca ha annunciato un nuovo piano sanitario da 11 miliardi di dollari, con l’obiettivo di rafforzare le competenze locali in Africa. Questa iniziativa, denominata «Piano Mattei», rappresenta una revisione significativa della cooperazione internazionale, riducendo il ruolo delle ONG e puntando su un modello più diretto e focalizzato sullo sviluppo delle capacità locali.

Investimento da 11 miliardi. L'obiettivo: fornire competenze in cambio di risorse locali. L'amministrazione di Donald Trump ha avviato una profonda ristrutturazione della cooperazione sanitaria internazionale, lanciando un programma da 11 miliardi di dollari che segna una netta rottura con il modello dell'Usaid e delle grandi organizzazioni non governative. Il progetto, battezzato «America first global health strategy», mira a rilanciare il ruolo degli Usa nei Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, attraverso accordi diretti con governi, sistemi sanitari nazionali e aziende farmaceutiche, evitando l'intermediazione - finanziaria, sì, ma anche e soprattutto ideologica - del mondo delle Ong.

