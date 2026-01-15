La carta d’identità cartacea va in pensione | il Comune di Vasto fa gli straordinari

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea verrà sostituita dalla versione elettronica. Per agevolare questa transizione, il Comune di Vasto ha organizzato aperture straordinarie degli uffici. Questa misura mira a garantire un passaggio senza disagi per i cittadini, facilitando il rilascio della nuova carta d’identità elettronica e assicurando un servizio continuo e efficiente.

In previsione della scadenza del formato cartaceo della carta d'identità, che cesserà la sua validità dal 3 agosto 2026, data dalla quale potrà essere rilasciata esclusivamente la carta d'identità elettronica (cie), il Comune di Vasto ha programmato delle aperture straordinarie al fine di.

