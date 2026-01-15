La cantante ha detto che non voleva cantarla perché banale e non in linea con i suoi gusti La risposta dell' autore | Sputa nel piatto in cui mangia
È stata (ed è) una delle canzoni più famose di Al Bano e Romina Power, complice il suo ritornello orecchiabile e la gioia che il duo trasmetteva nell’eseguirla, ma oggi lei forse non inciderebbe di nuovo Felicità. La cantante e attrice, in realtà, non voleva saperne nulla nemmeno nel 1982, anno di uscita del brano, almeno così ha raccontato ad Alessandro Cattelan nel corso del podcast Supernova. Romina Power: «Io e Al Bano? Ho provato ad andarmene ma sono stata ripescata» X Leggi anche › Romina Power tra ricordi e presente: «Amo ancora Al Bano, io non smetto mai di amare» Romina Power e la canzone Felicità: che cosa ha detto. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: McTominay non sputa nel piatto in cui ha mangiato: «Troppo facile dire che se lasci lo United, diventi più forte»
Leggi anche: Tutti i video con cui MTV ha detto addio ai suoi telespettatori
Demi Lovato ha raccontato il momento in cui ha fatto coming out con i suoi genitori; Vasco Rossi: «Fabrizio De André mi ha insegnato a mettere in discussione i maestri»; Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso: il cantante sarà sul palco della nave tutte le sere; Lorenzo Fragola: “Picchiato da mio padre con la cintura, ero un ragazzino ma non voleva dessi fastidio”.
Emma ignora Carlo Conti, nuovo retroscena: “La voleva a Sanremo, ma ha detto no” - L'articolo Emma ignora Carlo Conti, nuovo retroscena: “La voleva a Sanremo, ma ha detto no” sembra essere il primo su LaNostraTv. msn.com
KULFI The Singing Star ?— Full Episode 21 | Indian Series in English Dubbed | Indian Drama
Adriano Celentano non è solo un cantante, è un simbolo. Una voce che ha attraversato generazioni, un'anima libera che ha fatto della musica uno strumento di verità. Provocatore, poeta, showman. Ha detto cose scomode, ma sempre con il cuore. Unico. Irri facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.