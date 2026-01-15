È stata (ed è) una delle canzoni più famose di Al Bano e Romina Power, complice il suo ritornello orecchiabile e la gioia che il duo trasmetteva nell’eseguirla, ma oggi lei forse non inciderebbe di nuovo Felicità. La cantante e attrice, in realtà, non voleva saperne nulla nemmeno nel 1982, anno di uscita del brano, almeno così ha raccontato ad Alessandro Cattelan nel corso del podcast Supernova. Romina Power: «Io e Al Bano? Ho provato ad andarmene ma sono stata ripescata» X Leggi anche › Romina Power tra ricordi e presente: «Amo ancora Al Bano, io non smetto mai di amare» Romina Power e la canzone Felicità: che cosa ha detto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante ha detto che non voleva cantarla, perché banale e non in linea con i suoi gusti. La risposta dell'autore: «Sputa nel piatto in cui mangia»

