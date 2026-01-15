La cantante dei Jalisse Alessandra Drusian operata | Dopo 5 anni ho pensato alla mia salute

Alessandra Drusian, cantante dei Jalisse e moglie di Fabio Ricci, si è sottoposta a un intervento di protesi all’anca. Dopo cinque anni, ha deciso di intervenire per tutelare la propria salute, come comunicato sui social della band. L’artista ha condiviso il suo percorso, evidenziando l’importanza di ascoltare i segnali del corpo e prendersi cura del proprio benessere.

Alessandra Drusian, moglie di Fabio Ricci dei Jalisse, si è sottoposta a un’operazione di protesi all’anca, come ha scritto sui social della band. La cantante, che ha vinto il festival di Sanremo con “Fiumi di parole” nel 1997, ha pubblicato alcuni video e foto per rassicurare i fan sull’esito dell’intervento. Nelle immagini la si vede in ospedale e sulle stampelle mentre cammina tra le corsie. “Ecco la campionessa che esce dal suo hotel, com’è andata?” si sente dire a Ricci che la riprende mentre Drusian cammina con le stampelle. “È andata, è stata una bellissima esperienza – ha scherzato – soprattutto con tutti gli oppiodi che mi hanno dato”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

