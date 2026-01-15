La Candelora del 2026 senza la juta a Montevergine | L’arrivo dei pellegrini sarà un’occasione preziosa per riflettere

La Candelora del 2026 si svolgerà senza la tradizionale “juta” a Montevergine, a causa della frana che ha bloccato la strada provinciale lo scorso novembre. Questa situazione impedisce l’accesso al santuario e alla processione, offrendo ai pellegrini un’occasione per riflettere sulla situazione e sul valore delle tradizioni in momenti di difficoltà. La comunità attende possibili soluzioni per ripristinare l’accesso e mantenere viva questa importante tradizione.

La frana del 25 novembre scorso ha chiuso la strada provinciale. Montevergine, il Santuario, la “juta” sono irraggiungibili. Fine del pellegrinaggio, della folla che ogni anno sale fin lì per pregare la Madonna di Mamma Schiavona, per chiedere, forse per chiedere di più.Ma la Candelora non si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Montevergine, il santuario resterà chiuso: celebrazioni sospese anche per la Candelora 2026 Leggi anche: Frana di Montevergine, sospesa la Candelora 2026: resta chiuso anche il Santuario Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Santuario di Montevergine ancora bloccato dalla frana, a rischio la Candelora 2026: Spostiamo la Madonna; La Candelora del 2026 senza la “juta” a Montevergine: L’arrivo dei pellegrini sarà un’occasione preziosa per riflettere; Non lasciamo che la frana cancelli la Candelora di Montevergine; Candelora, L'Abate chiede rinvio in attesa dell'apertura della strada. Candelora, i femminielli: verremo anche senza Juta, messa con Don Vitaliano - L'articolo Candelora, i femminielli: verremo anche senza Juta, messa con Don Vitaliano proviene da OttoPagine. msn.com

Il Santuario di Montevergine ancora bloccato dalla frana, a rischio la Candelora 2026: “Spostiamo la Madonna” - Il Santuario irpino non sarà accessibile almeno fino alla metà di aprile; sembra improbabile, quindi, che la Candelora, festa secolare che si svolge ... fanpage.it

Ottopagine. . Candelora rinviata, Luxuria: sicurezza al primo posto, sarà Juta in primavera facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.