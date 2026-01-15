La cameriera morta a Crans Montana si sentiva sfruttata dai Moretti | Turni interminabili non doveva essere lì
L’incidente a Crans Montana ha suscitato diverse versioni riguardo alle circostanze che hanno coinvolto la giovane cameriera. Mentre alcuni familiari suggeriscono che Jessica Moretti le avrebbe chiesto di scendere a causa dell’eccessivo carico di lavoro, altri indicano che si sentiva sfruttata dai gestori. La vicenda evidenzia le tensioni tra le testimonianze e le versioni ufficiali, sollevando interrogativi sulla gestione del personale e sulle responsabilità in questa tragedia.
Il racconto diametralmente opposto a quello dei gestori di Le Constellation fatto dai familiari della 24enne morta nel rogo: “Non avrebbe dovuto servire i tavoli ma Jessica Moretti le chiese di scendere a causa dell'elevato numero di bottiglie ordinate". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Crans-Montana, identificata la cameriera con il casco dei video. I legami con i Moretti e l'accusa della madre: «Non doveva essere lì»
Leggi anche: Crans-Montana, identificata la cameriera con il casco che appare nei video.. I legami con i Moretti e l'accusa della madre: «Non doveva essere lì»
Crans-Montana, la cameriera morta tra le fiamme perché ha trovato l'uscita di sicurezza bloccata. La famiglia: «Quante vittime per...; Crans-Montana, morta la cameriera Cyane Panine: aveva le bottiglie con le candele, ma non doveva lavorare; Crans-Montana, Cyane Panine: la cameriera col casco vittima del rogo; Cyane Panine, la cameriera morta a Crans-Montana: «La sera della strage non avrebbe dovuto servire ai tavoli». Il giro del mondo in barca, la relazione con il «figlioccio» di Moretti.
La cameriera morta a Crans Montana si sentiva sfruttata dai Moretti: “Turni interminabili, non doveva essere lì” - Il racconto diametralmente opposto a quello dei gestori di Le Constellation fatto dai familiari della 24enne morta nel rogo: “Non avrebbe dovuto servire ... fanpage.it
Cyane Panine morta a Crans-Montana, famiglia difende la cameriera col casco che "non ha colpe per la strage" - Cyane Panine è la cameriera del locale Le Constellation di Crans- virgilio.it
Cyane Panine la cameriera con il casco morta a Crans Montana: “non pensava che il soffitto fosse pericoloso” - Anche Cyane Panine ha perso la vita nella strage di Crans Montana: era la cameriera con il casco dei video che hanno fatto il giro del mondo ... ultimenotizieflash.com
Cyan Panine, i genitori della cameriera morta a Crans-Montana: "Voleva aiutare i clienti a uscire" In alcuni video diffusi dopo la strage di Capodanno si vede la 24enne con indosso un casco sulle spalle di un collega con una bottiglia di champagne con all'inte facebook
Crans-Montana, i genitori della cameriera con il casco: "Cyane morta per una porta sbarrata" x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.