La bella stagione | Federica Rosellini in Ivan e i cani tra teatro e musica elettronica

Da riminitoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 18 gennaio, Riccione Teatro propone “Ivan e i cani”, uno spettacolo di Hattie Naylor inserito nella rassegna “La bella stagione”. La rappresentazione si svolgerà nella sala Granturismo e vedrà la partecipazione di Federica Rosellini. L’evento unisce elementi teatrali e musica elettronica, offrendo un’esperienza culturale ricca e originale nell’ambito della stagione artistica della città.

Domenica 18 gennaio, nell’ambito della rassegna “La bella stagione di Riccione Teatro 2526”, la sala Granturismo ospita Ivan e i cani di Hattie Naylor. Lo spettacolo, interpretato da Federica Rosellini, porta in scena l’odissea di Ivan, un bambino di quattro anni che nella Russia poverissima degli anni Novanta decide di fuggire da una casa segnata dalla violenza. Una fiaba nera tratta da una storia vera, in cui il piccolo protagonista trova la salvezza grazie all’incontro inaspettato con una muta di cani randagi che lo accolgono tra loro regalandogli la sopravvivenza ogni giorno. La musicista e performer Federica Rosellini porta in scena questa storia con la sua strumentazione elettronica. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

La Bella Stagione 2025 - 2026.

