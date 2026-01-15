La banca regionale della cute e il prof Davide Melandri nel settimanale ‘Tv7’ del TG1
Domani, venerdì 16 gennaio, all’interno del settimanale ‘Tv7’ del TG1, sarà presentata la banca regionale della cute dell’Emilia Romagna, ospitata presso il Centro Servizi dell’Ausl Romagna a Cesena. La puntata, in onda intorno a mezzanotte su Rai1, offrirà approfondimenti sulla recente iniziativa e sul ruolo del prof. Davide Melandri nel settore.
Domani, venerdì 16 gennaio, all’interno del settimanale ‘Tv7’ del TG1, in onda a mezzonotte circa su Rai1, si parlerà anche della banca della cute dell’Emilia Romagna che ha sede al Centro Servizi dell’Ausl Romagna, a Cesena. Ad illustrarne l’attività e il funzionamento, nel corso servizio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
La Banca Regionale della Cute a ‘Tv7’ del TG1.
Grandi ustionati, a Cesena la banca della cute con il brevetto anti rigetti - A Cesena ha sede di una delle cinque strutture di conservazione di tessuto da donatori, fondamentali per la cura dei pazienti con gravi ustioni. rainews.it
