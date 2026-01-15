A novembre, secondo i dati della Banca d’Italia, il debito pubblico si è ridotto di circa 6,8 miliardi, attestandosi a un livello inferiore rispetto al mese precedente. Questa diminuzione rappresenta un segnale di gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche, che continuano a monitorare attentamente l’andamento del debito. I numeri ufficiali confermano la tendenza di stabilizzazione e controllo delle finanze pubbliche italiane.

Nel mese di novembre il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 6,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.124,9 miliardi. Sono i dati resi noti dalla Banca d’Italia. La diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (12,8 miliardi, a 64,4) e l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (complessivamente 0,1 miliardi) sono stati solo in parte compensati dal fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (6,1 miliardi). Diminuzione riconducibile a debito delle amministrazioni centrali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Banca d’Italia lo attesta: a novembre il debito pubblico cala di quasi 7 miliardi

Leggi anche: Debito pubblico: nel 2026 il Tesoro deve rifinanziare 385 miliardi. Da calo spread tesoretto di 8 miliardi

Leggi anche: Bankitalia: cala il debito pubblico

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“La prossima settimana apre l’ex Banca d’Italia”. Prima la sala studio, poi il Gabinetto di Lettura L'annuncio della rettrice Giovanna Spatari durante l'inaugurazione dell'anno accademico... facebook

++Banca d'Italia, il governatore Panetta: l'economia ha sorpreso molti, occupazione ai massimi ma in Italia i salari orari reali sono fermi dal 2000 e la produttività ristagna da un quarto di secolo. Da sostegno mirato a famiglie e istruzione elevati ritorni economic x.com