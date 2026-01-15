La Banca d’Italia lo attesta | a novembre il debito pubblico cala di quasi 7 miliardi
A novembre, secondo i dati della Banca d’Italia, il debito pubblico si è ridotto di circa 6,8 miliardi, attestandosi a un livello inferiore rispetto al mese precedente. Questa diminuzione rappresenta un segnale di gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche, che continuano a monitorare attentamente l’andamento del debito. I numeri ufficiali confermano la tendenza di stabilizzazione e controllo delle finanze pubbliche italiane.
Nel mese di novembre il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 6,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.124,9 miliardi. Sono i dati resi noti dalla Banca d’Italia. La diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (12,8 miliardi, a 64,4) e l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (complessivamente 0,1 miliardi) sono stati solo in parte compensati dal fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (6,1 miliardi). Diminuzione riconducibile a debito delle amministrazioni centrali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
