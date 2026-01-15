Lelettorale | Avs ' ogni giorno pillole da destra quando parleranno tra loro?'

La discussione sulla legge elettorale è costantemente presente nel panorama politico, con interventi e proposte provenienti da diverse forze di destra. Questo continuo scambio di opinioni evidenzia l'importanza di un confronto chiaro e costruttivo, volto a definire un sistema elettorale che possa rispondere alle esigenze del Paese. La questione resta al centro del dibattito pubblico, richiedendo attenzione e approfondimento.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Ogni giorno la destra somministra pillole di idee sulla legge elettorale. Oggi Tajani dice, bontà sua, che 'Bisognerà parlare con le forze dell'opposizione'. Ma quando parleranno tra loro visto che non hanno una posizione? Inutile rimestare senza una proposta chiara e più passa il tempo più si avvicina la data che rende impossibile un intervento legislativo troppo a ridosso delle future elezioni". Lo ha detto il capogruppo di AVS nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti a proposito delle frasi del leader di Forza Italia Antonio Tajani.

