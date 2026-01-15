Ko L’Imolese si è sciolta come neve al sole

L’Imolese ha subito una quinta sconfitta consecutiva, conclusasi con una sconfitta contro il Sangiuliano. La partita è stata segnata da un lungo blackout di quarantacinque minuti, che ha compromesso le possibilità di recupero della squadra. Una prestazione che evidenzia le difficoltà attuali e le sfide da affrontare per migliorare le proprie prestazioni nel campionato.

Quarantacinque minuti di blackout e la quinta sconfitta consecutiva è diventata realtà per l'Imolese, crollata sabato contro il Sangiuliano. Eguagliata la striscia "nera" di due stagioni fa con D'Amore al timone e classifica che resta quindi immacolata, come da inizio dicembre a questa parte per i rossoblù, inchiodati a quota 16, quartultimi, nel pieno della zona playout. Con questa che piano piano comincia ad allungarsi verso l'alto: gli acuti recenti di Sasso e Correggese hanno infatti portato a 6 lunghezze, oggi, la distanza rispetto alla salvezza diretta, dove c'è ora il Sant'Angelo, a 22 punti.

