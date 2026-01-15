Kismet fa una soffiata alle autorità Ma sarà sempre lei ad intervenire in commissariato su richiesta di Arif

Kismet informa le autorità, ma è Arif a richiederle di intervenire in commissariato. La festa per la circoncisione di Doruk, ancora al centro della trama, rivela come un evento di unione familiare possa trasformarsi in occasione di tensioni e rancori nascosti. La figura femminile, forte e determinata, torna in onda oggi, domani e dopodomani su Canale 5, portando alla luce i retroscena di questa complessa vicenda.

L a festa per la circoncisione di Doruk è ancora al centro della trama. La forza di una donna torna in onda oggi domani e dopodomani su Canale 5 e svela i retroscena di quello che doveva essere un momento di unione familiare ma che ha finito invece per far riemergere vecchi rancori. L'atmosfera a casa dei nonni si fa sempre più tesa. Giovedì 15 e venerdì 16 l'appuntamento è quello solito, alle 16:05. Sabato 17 gennaio va in onda alle 14:50 per durare fino alle 16:30. Nelle prossime puntate di "La forza di una donna" Bahar litiga con Sarp.

La polizia, guidata da Kismet e sotto la supervisione del giudice, si dirige verso la villa di Nezir facebook

