Keanu Reeves e la foto romantica con la compagna Alexandra Grant un bacio sotto il Rockfeller Center di New York

Keanu Reeves e Alexandra Grant sono stati catturati in un momento di intimità sotto il Rockefeller Center di New York, scambiandosi un bacio durante una giornata di pattinaggio sul ghiaccio. Alexandra ha condiviso il segreto del loro rapporto, sottolineando l’importanza di uscire dalla comfort zone e provare esperienze nuove, anche nei momenti di stanchezza. Un’immagine che riflette l’affiatamento e la semplicità del loro legame.

L'appuntamento sui pattini svela il segreto del loro affiatamento che, secondo Alexandra Grant è: «Uscire anche quando si è stanchi, provare qualcosa di nuovo».

Le nozze tra Keanu Reeves e Alexandra Grant, una foto fake ha fatto il giro del mondo - Nell'era digitale, dove il confine tra realtà e finzione è sempre più labile, una fotografia ha scatenato una tempesta mediatica, coinvolgendo uno degli attori più amati di Hollywood, Keanu Reeves, e ... rainews.it

Nel 2006 uscì un film che sembrava una storia d’amore impossibile, ma che riuscì a toccare corde profonde nel cuore di milioni di spettatori: The Lake House – La casa sul lago, con Keanu Reeves e Sandra Bullock. Due anime, due tempi diversi, una sola cas facebook

