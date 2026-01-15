K-Pop Demon Hunters ecco i prodotti Funko Pop! e Loungefly

K-Pop Demon Hunters presenta una selezione di prodotti Funko Pop! e Loungefly, ispirati ai personaggi Rumi, Mira e Zoey. Dopo il successo del film del 2025, questi personaggi sono diventati icone pop, grazie a canzoni come “Golden” e a uno stile che combina elementi K-pop e azione soprannaturale. Scopri le collezioni ufficiali e arricchisci la tua passione per questo universo in espansione.

KPop Demon Hunters continua a espandere il proprio universo anche oltre lo schermo, visto che dopo il grande successo ottenuto nel 2025, il film ha trasformato Rumi, Mira e Zoey in vere icone pop, complici le canzoni di successo come "Golden" e l'identità visiva che fonde K-pop e azione soprannaturale. Per intercettare l'entusiasmo del pubblico, sono ora disponibili i primi prodotti ufficiali firmati Funko Pop! e Loungefly, pensati per i fan e i collezionisti. La linea Funko Pop! Animation propone le tre protagoniste del gruppo HUNTRX in versioni fedeli al film. Rumi, la voce principale del trio, è rappresentata con una figure in vinile alta circa 10,9 cm, mentre Mira, ballerina e performer, raggiunge gli 11,2 cm.

