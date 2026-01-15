Juventus vs Napoli | Gol Colpi di Scena e Momenti Top del Big Match su Sky e NOW

Juventus e Napoli si affrontano in un match ricco di emozioni, con gol e colpi di scena. Le migliori azioni e i momenti più significativi sono disponibili su Sky e NOW, offrendo agli appassionati un’analisi completa di un confronto tra due tra le squadre più competitive del campionato. Un incontro che conferma come ogni dettaglio possa influenzare l’esito della partita, dimostrando l’importanza di ogni elemento sul campo.

Ogni esperimento è la ricerca della formula perfetta e ogni elemento può cambiare la natura di un match. Quando due forze opposte si scontrano la reazione può essere esplosiva proprio come nella sfida tra Juventus e Napoli domenica 25 gennaio alle 18 su Sky Sport. Un big match di Serie A che mette di fronte due modi diversi di intendere il calcio in una partita che può decidere le sorti della stagione. Azione e reazione si incontrano all'Allianz Stadium in uno scontro diretto carico di tensione tattica e agonistica dove ogni dettaglio conta. Serie A. La Juve fa la manita alla Cremonese e aggancia Napoli e Roma. Genoa-Cagliari 3-0 - Aggiornamento del 13 Gennaio delle ore 01:40; Alle 20:45 Inter-Napoli: la guida completa; Juve, cinque gol in scioltezza alla Cremonese. Spalletti aggancia Roma e Napoli: è terzo; Highlights Serie A: Inter-Napoli 2-2: gli highlights Video. Napoli-Juventus 2-1, pagelle e tabellino: Hojlund implacabile, Neres scatenato, Di Gregorio da applausi, Koopmeiners e Olivera colpevoli sui goal - Una doppietta di Rasmus Hojlund stende la Juve, andata sotto in avvio di match ma poi riuscita a pareggiarla con Yildiz: decisivo, nel finale, il secondo timbro del danese. goal.com

Serie A: Napoli-Juventus 2-1, Conte torna in vetta con super-Hojlund - match della 14a giornata di Serie A e torna in vetta dopo il sorpasso per una notte da parte dell'Inter. sportmediaset.mediaset.it

Napoli-Juventus, la MOVIOLA: proteste su 2 gol. Disastro Locatelli, rigore netto. La goal line technology dice no a Lukaku - Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova dirigere il big match della 22esima giornata di Serie A tra Napoli e Juventus, in programma sabato 25 gennaio allo Stadio. calciomercato.com

PUNTI CAPOLISTA #SERIEA DOPO 20 PARTITE 2025/2026: 46 (Inter) 2024/2025: 47 (Napoli) 2023/2024: 51 (Inter) 2022/2023: 53 (Napoli) 2021/2022: 46 (Inter) 2020/2021: 46 (Milan) 2019/2020: 51 (Juventus) 2018/2019: 56 (Juventus) 2017/2018: 51 (Nap x.com

Claudio Zuliani. . Ottimo lavoro gufetti bianconeri La #Juventus rimane attaccata al #napoli e si gioca nelle prossime due partite la possibilità di scavalcarlo in classifica #SerieA STIAMO ARRIVANDO TuttoJuve.com facebook

