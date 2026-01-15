Juventus Under 17 il bis di Santa Maria apre il 2026 bianconero | Grauso vola in classifica Il focus sui classe 2009 bianconeri

La Juventus Under 17 inizia il 2026 con una vittoria significativa, grazie alla doppietta di Santa Maria contro la Reggiana. La squadra, composta principalmente da classe 2009, mostra solidità e compattezza, elementi fondamentali per il proseguimento della stagione. Focus sui giovani talenti bianconeri, con particolare attenzione alle performance di Grauso e agli sviluppi in classifica. Un buon punto di partenza per il cammino del settore giovanile della Juventus nel nuovo anno.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, la doppietta di Santa Maria stende la Reggiana nella prima gara del girone di ritorno: solidità e compattezza i valori da perseguire, i bianconeri ne hanno in abbondanza. Il focus sui classe 2009 allenati da Grauso. Non stecca dopo il rientro dalla pausa la Juventus Under 17 di mister Grauso che nella prima giornata del girone di ritorno vince e convince sul campo della Reggiana per 3-0. Mvp del match in terra emiliana è stato Mateo Santa Maria, attaccante classe 2009 in forza a mister Grauso, grazie ad una meravigliosa doppietta messa a segno già nel corso della prima frazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

