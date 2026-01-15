Juventus sondaggio per Mateta | pista complicata a gennaio
La Juventus ha avviato un primo contatto con il Crystal Palace per valutare l'acquisto di Jean-Philippe Mateta. Sebbene il profilo sia monitorato, la trattativa per gennaio si presenta complessa, richiedendo ulteriori approfondimenti prima di eventuali sviluppi.
La Juventus ha effettuato un contatto esplorativo per Jean-Philippe Mateta. Nelle ultime ore ci sono stati dialoghi preliminari con il Crystal Palace: il profilo è seguito, ma l’operazione a gennaio appare complessa. Il motivo è soprattutto di equilibrio interno. Nel reparto offensivo la Juventus ha già alternative e attende il rientro di Dušan Vlahovi?, fattore che rende difficile un affondo immediato. La valutazione fissata dal Palace oscilla tra 25 e 35 milioni di euro, cifra che sposta il discorso più avanti nel tempo. Mateta era stato osservato anche dal Milan nelle scorse settimane, ma lo scenario che avrebbe potuto sbloccare i rossoneri non si è verificato e la pista si è raffreddata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
