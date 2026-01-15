Juventus primi contatti per Mateta | attacco nel mirino
La Juventus ha avviato i primi contatti con il Crystal Palace per valutare l'eventuale trasferimento di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese nato nel 1997. La società mira a rinforzare il reparto offensivo, mantenendo un approccio cauto e riflessivo nelle trattative di mercato. La possibilità di un trasferimento si inserisce nell’ottica di sviluppare una rosa competitiva per la prossima stagione.
La Juventus alza il livello e si muove per un grande colpo offensivo. Nelle ultime ore il club bianconero ha avviato i primi contatti esplorativi con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 della Nazionale francese. Il profilo piace eccome. Mateta ha numeri importanti in Premier League: 8 gol in campionato e 10 complessivi in stagione. La richiesta del Palace, però, è elevata: tra i 30 e i 35 milioni di euro per lasciarlo partire già a gennaio. A Torino la valutazione è aperta. Luciano Spalletti ha già dato l’ok: il giocatore gli piace molto ed è considerato funzionale al progetto, anche in ottica post-Vlahovic. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Juventus, Senesi nel mirino: contatti continui
Leggi anche: Pisa, si apre una nuova pista per l’attacco: primi contatti con il Feyenoord per Tengstedt, i dettagli
Di Marzio: "La Juventus vuole grande attaccante, primi contatti per Mateta. Il Crystal Palace chiede 30/35 milioni" - Ne dà notizia il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, a Calciomercato- tuttojuve.com
La Juventus mette gli occhi sull'attaccante Mateta, ma il Crystal Palace chiede oltre 30 milioni - Nel caso in cui il club bianconero decidesse di fare un'operazione importante. tuttomercatoweb.com
Juventus, idea Mateta per l’estate: sondaggio in casa Palace - Philippe Mateta per il dopo Vlahovic: primi contatti con il Crystal Palace e costi in calo verso il 2026. europacalcio.it
La #Juventus ha segnato 4 gol nei primi 50 minuti di un match di Serie A per la prima volta dal 23 maggio 2021 con Pirlo allenatore, in trasferta vs il Bologna; in Casa, invece, i bianconeri non ci riuscivano dal 4 febbraio 2018 vs il Sassuolo con Sarri. #FinoAlla facebook
La #Juventus farà un tentativo concreto per Federico #Chiesa. Previsti i primi contatti tra le parti nei prossimi giorni. Trattativa complicata, ma #Juve proverà concretamente a lavorare sul prestito senza obbligo. Il nome di Daniel #Maldini, anticipato il 30/1 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.