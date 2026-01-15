Juventus primi contatti per Mateta | attacco nel mirino

La Juventus ha avviato i primi contatti con il Crystal Palace per valutare l'eventuale trasferimento di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese nato nel 1997. La società mira a rinforzare il reparto offensivo, mantenendo un approccio cauto e riflessivo nelle trattative di mercato. La possibilità di un trasferimento si inserisce nell’ottica di sviluppare una rosa competitiva per la prossima stagione.

La Juventus alza il livello e si muove per un grande colpo offensivo. Nelle ultime ore il club bianconero ha avviato i primi contatti esplorativi con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 della Nazionale francese. Il profilo piace eccome. Mateta ha numeri importanti in Premier League: 8 gol in campionato e 10 complessivi in stagione. La richiesta del Palace, però, è elevata: tra i 30 e i 35 milioni di euro per lasciarlo partire già a gennaio. A Torino la valutazione è aperta. Luciano Spalletti ha già dato l’ok: il giocatore gli piace molto ed è considerato funzionale al progetto, anche in ottica post-Vlahovic. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

