Juventus | passi decisivi per Mingueza

Da ilprimatonazionale.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta avvicinando l’accordo con Oscar Mingueza, con un’intesa sempre più concreta nelle ultime ore del 15 gennaio 2026. Il club bianconero, attraverso il direttore sportivo Marco Ottolini, ha effettuato un blitz a Vigo per concludere rapidamente la trattativa con il Celta. Questa operazione rappresenta un passo importante nel mercato invernale, segnando l’interesse della Juventus per rafforzare la propria rosa con un difensore giovane e di qualità.

La Juventus ha compiuto il passo decisivo per Oscar Mingueza: l’accordo con il giocatore è sempre più concreto nelle ultime ore del 15 gennaio 2026, e il ds Marco Ottolini ha effettuato un vero e proprio blitz a Vigo per chiudere l’operazione con il Celta in tempi record. Il terzinocentrale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus passi decisivi per mingueza

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: passi decisivi per Mingueza

Leggi anche: Connessione ultraveloce nelle zone rurali, Mastella e Mignone: “Incontro con Open Fiber positivo, passi avanti decisivi”

Leggi anche: Juventus, idea Mingueza già a gennaio: contatti in corso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

juventus passi decisivi minguezaMingueza–Juventus, accordo vicino: sprint finale e affare vantaggioso per tutti - it Da suggestione a trattativa concreta, fino a diventare una reale possibilità di mercato: la Juventu ... statoquotidiano.it

juventus passi decisivi minguezaJuventus, con Mingueza accordo trovato: blitz di Ottolini, sprint finale con il Celta - In casa bianconera, infatti, non si lavora soltanto sul dossier Federico Chiesa e su quello di Marcos Senesi, ma si valutano più soluz ... msn.com

juventus passi decisivi minguezaMingueza Juve: i bianconeri vogliono chiudere l’operazione per l’esterno del Celta Vigo già a gennaio. Cosa sta succedendo - Mingueza Juve: i bianconeri vogliono chiudere l’operazione per l’esterno del Celta Vigo già a gennaio. calcionews24.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.