Juventus Marocchi L’infortunio di Vlahovic una fortuna Juve ora meglio

Giancarlo Marocchi ha commentato il momento della Juventus, sottolineando come l’infortunio di Vlahovic abbia portato benefici alla squadra. In un’intervista a Repubblica, l’ex calciatore ha evidenziato come la Juventus sembri aver trovato maggiore stabilità e rendimento senza il centravanti serbo. Questa riflessione si inserisce nel quadro di un’analisi critica sulla forma attuale della squadra e sulle scelte tattiche del tecnico.

Giancarlo Marocchi, intervistato a Repubblica per parlare del momento della Juve, ha lanciato una durissima stoccata a Dusan Vlahovic  L’opinionista Sky ha definito il serbo una distrazione, evidenziando quanto la Juventus sia migliorata senza l’ex Fiorentina in campo.  Sul momento della Juventus “Diciamo che, come aveva promesso, Spalletti ha portato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

