Juventus Marocchi L’infortunio di Vlahovic una fortuna Juve ora meglio
Giancarlo Marocchi ha commentato il momento della Juventus, sottolineando come l’infortunio di Vlahovic abbia portato benefici alla squadra. In un’intervista a Repubblica, l’ex calciatore ha evidenziato come la Juventus sembri aver trovato maggiore stabilità e rendimento senza il centravanti serbo. Questa riflessione si inserisce nel quadro di un’analisi critica sulla forma attuale della squadra e sulle scelte tattiche del tecnico.
Giancarlo Marocchi, intervistato a Repubblica per parlare del momento della Juve, ha lanciato una durissima stoccata a Dusan Vlahovic L’opinionista Sky ha definito il serbo una distrazione, evidenziando quanto la Juventus sia migliorata senza l’ex Fiorentina in campo. Sul momento della Juventus “Diciamo che, come aveva promesso, Spalletti ha portato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Marocchi: «L’infortunio di Vlahovic è stato una fortuna per la Juve. Mercato? Forse ora è meglio toccare il meno possibile»
Leggi anche: Juventus: infortunio Vlahovic è una mazzata
Marocchi | L’infortunio di Vlahovic è stato una fortuna per la Juve Mercato? Forse ora è meglio toccare il meno possibile.
Marocchi sincero: "L'infortunio di Vlahovic è stata una fortuna per la Juventus" - Giancarlo Marocchi è uno dei volti più noti di Sky Sport e ha un passato importante nella Juventus. tuttomercatoweb.com
Marocchi: "Spalletti ha portato la Juve a lottare per lo scudetto. L'infortunio di Vlahovic è stata una fortuna" - Intervistato da "La Repubblica", Giancarlo Marocchi, ex giocatore, tra le altre, della Juventus, parla delle ambizioni scudetto rinnovate dei bianconeri: "Diciamo che, come ... tuttojuve.com
Juventus, l’addio a fine stagione di Vlahovic non sarebbe scontato - L’infortunio patito dall’attaccante complicherebbe infatti il piano dell’agente del giocatore, il quale sperava nella possibilità di intavolare una trattativa a parametro zero, con il celebre bonus ... it.blastingnews.com
Il futuro di Vlahovic è già scritto e c'è anche il Milan di mezzo
Marocchi convinto che l'infortunio di Vlahovic abbia tolto diversi problemi alla Juventus Il motivo è presto spiegato Le dichiarazioni complete nel primo commento facebook
Marocchi convinto che l'infortunio di Vlahovic abbia tolto diversi problemi alla Juventus Il motivo è presto spiegato Le dichiarazioni complete nel primo commento x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.