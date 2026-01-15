juventus la uefa rivela quanto hanno incassato i bianconeri dalla champions 2024 25

La UEFA ha pubblicato i dati sugli incassi delle squadre partecipanti alla Champions League 2024/25, inclusa la Juventus. In questa occasione, sono stati resi noti i ricavi ottenuti dai bianconeri nel corso della competizione. Questa informazione permette di avere un quadro più chiaro sulle performance finanziarie del club nel contesto europeo. Di seguito, i dettagli relativi ai guadagni della Juventus in questa edizione della Champions.

Juventus, la Uefa rivela quanto hanno incassato i bianconeri dalla Champions 202425. Il club bianconero uscì ai playoff per mano del PSV. La rivoluzione del nuovo formato della Champions League ha portato nelle casse dei top club europei introiti senza precedenti. La UEFA ha recentemente ufficializzato la distribuzione dei premi relativi all’edizione 20242025, la prima caratterizzata dal girone unico, evidenziando una crescita netta dei guadagni per le società partecipanti. PSG sul tetto d’Europa e dei ricavi. In cima alla piramide finanziaria svetta il PSG: il club parigino, laureatosi campione d’Europa, ha sfiorato la soglia dei 150 milioni di euro (144 per l’esattezza). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

