Juventus la Juventus Women trionfa in Supercoppa

La Juventus Women ha conquistato la Supercoppa Italiana Femminile battendo in rimonta la Roma per 2-1. La vittoria rappresenta un importante traguardo per la squadra, che ha dimostrato determinazione e qualità nel corso della partita. Questo risultato apre il 2026 con un successo significativo, consolidando la posizione della Juventus nel calcio femminile nazionale.

La Juventus Women inaugura il 2026 nel migliore dei modi, battendo in rimonta la Roma per 2-1 e conquistando così la Supercoppa Italiana Femminile.  Le ragazze di Mister Canzi conquistano così la quinta della storia bianconera, arrivata grazie alla prodezza firmata da Cristiana Girelli che decide la sfida con un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

