Juventus la Juventus Women trionfa in Supercoppa

La Juventus Women ha conquistato la Supercoppa Italiana Femminile battendo in rimonta la Roma per 2-1. La vittoria rappresenta un importante traguardo per la squadra, che ha dimostrato determinazione e qualità nel corso della partita. Questo risultato apre il 2026 con un successo significativo, consolidando la posizione della Juventus nel calcio femminile nazionale.

La Juventus Women inaugura il 2026 nel migliore dei modi, battendo in rimonta la Roma per 2-1 e conquistando così la Supercoppa Italiana Femminile. Le ragazze di Mister Canzi conquistano così la quinta della storia bianconera, arrivata grazie alla prodezza firmata da Cristiana Girelli che decide la sfida con un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, la Juventus Women trionfa in Supercoppa Leggi anche: Juventus Women trionfa nella supercoppa italiana Leggi anche: Juventus Women ha conquistato la supercoppa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Juventus Women vince la supercoppa italiana: Roma battuta in rimonta; Il tacco di Girelli schianta la Roma, la Juve Women vince la Supercoppa; LIVE Juventus-Roma 2-1, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: Girelli di tacco firma la rete che vale la vittoria del trofeo; Juventus Women-Roma, Canzi: “Una finale non arriva per caso”. Juventus Women in festa: Supercoppa italiana femminile conquistata e secondo trofeo stagionale ai danni della Roma - Juventus Women in festa: Supercoppa italiana femminile conquistata e secondo trofeo stagionale ai danni della Roma La Juventus conquista la Supercoppa italiana femminile grazie alle reti di Vangsgaard ... calcionews24.com

Supercoppa femminile, la Juventus batte la Roma 2-1: decisiva Girelli - Decide un gol di tacco di Cristiana Girelli, oltre alla rete del momentaneo 1- sport.sky.it

La Juventus Women vince la supercoppa italiana: Roma battuta in rimonta - Allo Stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" di Pescara, le campionesse d'Italia in carica si sono imposte in rimonta sulla Roma pe ... rainews.it

DA PESCARA: la JUVENTUS WOMEN vince la SUPERCOPPA | Retroscena COMOLLI

A distanza di pochi mesi possiamo dirlo con fermezza: Alberto Costa rappresenta un grande rimpianto per la Juventus. Al Porto è un titolare. In questi mesi è letteralmente esploso, a tal punto, da catturare l'interesse del Paris Saint-Germain che in questi mesi facebook

@SerieA Juventus Le info sui biglietti shorturl.at/1evsQ #JuventusLazio #AvantiLazio x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.