Juventus Di Marzio Ok di Spalletti per l’acquisto di Mateta

Gianluca Di Marzio ha confermato a Sky Calciomercato – L’Originale che Spalletti ha dato il suo consenso all'acquisto di Jean Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace. La Juventus si sta muovendo per definire i dettagli dell’operazione, che potrebbe portare il giocatore in Italia nelle prossime settimane. Si tratta di un intervento mirato a rafforzare il reparto offensivo della squadra in vista della stagione.

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Calciomercato – L'Originale, ha parlato della trattativa per l'attaccante francese Jean Philippe Mateta del Crystal Palace. Le parole di DI Marzio Le parole di Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L'Originale: " La Juventus vuole un grande attaccante: possiamo dire che ha avviato i primi

