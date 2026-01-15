Juventus-Chiesa | la trattativa si complica

La trattativa tra Juventus e Federico Chiesa per il suo ritorno al club ha subito un'ulteriore complicazione nelle ultime ore del 15 gennaio 2026. La situazione appare ora più articolata, con possibili sviluppi da monitorare nei prossimi giorni. Restano da definire i dettagli e le condizioni che possano portare alla conclusione positiva dell'accordo.

La trattativa per il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus si è complicata nelle ultime ore del 15 gennaio 2026. Il Liverpool, dopo aver valutato positivamente la nuova formula proposta dai bianconeri (prestito con obbligo di riscatto automatico legato alla qualificazione in Champions League 202627), ha alzato repentinamente la posta

